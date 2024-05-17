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Мизулина высказалась о травле и избиении девочки в Кемерове

Ранее видео появились в социальных сетях.

Директор Лиги безопасного интернета РФ Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале прокомментировала ролики об издевательствах над девочкой в Кемерове.

По словам Мизулиной, ролики были выложены в интернет теми, кто травил подростка. Она отметила, что девочку не только обсыпали мукой, но и избили к тому же. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее мы сообщали, что в социальных сетях появились ролики, на которых девочки-подростки унижают свою сверстницу. Первый ролик был снят в туалете одного из торговых центров. На нём видно, как девочке на голову высыпают большой пакет муки. На втором ролике в девочку брызнули перцовым баллончиком.