В Башкирии утвердили правила для туристов

Как следует из официального документа, время, сроки, условия посещения, специально оборудованные для туризма места и маршруты должны определяться с учетом погоды, ландшафта местности, равномерного распределения рекреационной нагрузки и других факторов.
Транспорт и спецоборудование необходимо использовать так, чтобы это не составляло угроз сохранности биологического разнообразия и отдельных экосистем.
Видео- и фотосъемка не должна беспокоить животных и влиять на природу, а также мешать работе сотрудников профильных учреждений. Запись с квадрокоптеров, использование софитов, светоэкранов и другого оборудования возможно только по согласованию с госведомствами и научными организациями.
Постановление вступит в силу 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года.
Ранее в Башкирии закрыли вход в пещеры Мурадымовского ущелья для туристов.