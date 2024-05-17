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В Башкирии утвердили правила для туристов

Правительство Башкирии утвердило правила для туристов, в том числе на особо охраняемых природных территориях республиканского значения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РБ Андрей Назаров.

Источник: Башинформ

Как следует из официального документа, время, сроки, условия посещения, специально оборудованные для туризма места и маршруты должны определяться с учетом погоды, ландшафта местности, равномерного распределения рекреационной нагрузки и других факторов.

Транспорт и спецоборудование необходимо использовать так, чтобы это не составляло угроз сохранности биологического разнообразия и отдельных экосистем.

Видео- и фотосъемка не должна беспокоить животных и влиять на природу, а также мешать работе сотрудников профильных учреждений. Запись с квадрокоптеров, использование софитов, светоэкранов и другого оборудования возможно только по согласованию с госведомствами и научными организациями.

Постановление вступит в силу 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Ранее в Башкирии закрыли вход в пещеры Мурадымовского ущелья для туристов.

туризм и отдых