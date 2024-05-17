В Башкирии утвердили правила для туристов

Видео- и фотосъемка не должна беспокоить животных и влиять на природу, а также мешать работе сотрудников профильных учреждений. Запись с квадрокоптеров, использование софитов, светоэкранов и другого оборудования возможно только по согласованию с госведомствами и научными организациями.