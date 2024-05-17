Остин
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парад поездов в честь 89-летия метро Москвы пройдет на БКЛ — Сергей Собянин

18 и 19 мая на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро пройдет парад поездов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Девять составов разных эпох метрополитена будут ходить в выходные по БКЛ в честь дня рождения метро. Среди них — “Номерной”, Еж-3, “Русич”, “Москва” и “Москва-2020”», — написал мэр Москвы.

Впервые в параде будут участвовать модификация поезда «Ока» со сквозным проходом, которую за расцветку называют баклажаном, а также новейшие составы «Москва-2024», курсирующие на Замоскворецкой линии метро.

Возглавит парад ретропоезд «Сокольники». Его спроектировали к 75-летию московского метро, чтобы показать, как выглядели первые вагоны. Все, кто не успеет проехать в этом поезде по БКЛ, смогут сделать это в любой день на Сокольнической линии.

метро