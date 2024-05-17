Парад поездов в честь 89-летия метро Москвы пройдет на БКЛ — Сергей Собянин

«Девять составов разных эпох метрополитена будут ходить в выходные по БКЛ в честь дня рождения метро. Среди них — “Номерной”, Еж-3, “Русич”, “Москва” и “Москва-2020”», — написал мэр Москвы.
Впервые в параде будут участвовать модификация поезда «Ока» со сквозным проходом, которую за расцветку называют баклажаном, а также новейшие составы «Москва-2024», курсирующие на Замоскворецкой линии метро.
Возглавит парад ретропоезд «Сокольники». Его спроектировали к 75-летию московского метро, чтобы показать, как выглядели первые вагоны. Все, кто не успеет проехать в этом поезде по БКЛ, смогут сделать это в любой день на Сокольнической линии.