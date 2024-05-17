Парад поездов в честь 89-летия метро Москвы пройдет на БКЛ — Сергей Собянин

Возглавит парад ретропоезд «Сокольники». Его спроектировали к 75-летию московского метро, чтобы показать, как выглядели первые вагоны. Все, кто не успеет проехать в этом поезде по БКЛ, смогут сделать это в любой день на Сокольнической линии.