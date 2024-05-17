Перед выходными темно, холодно и скучно, сотни людей останутся без телевизоров, обогревателей и света: Где в Кишиневе отключат электричество в пятницу, 17 мая, — публикуем адреса

ул. Алба-Юлия, 160−180, А. Ксеопол, 21−31, К, Василе, 36, 39A, 41−45, 47/1, 47/2, 42, 51, И. Калимакси, 1−15, 15A, 2−28, О. Гибу, 3−5, Сучава, 139, 155, 155/1, 155/4, 156−166, 157−167, 999, 9001, Сучевица, 21, 22/1, 22/2, 22/3 — с 09:50 до 17:00.