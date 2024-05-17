Перед выходными темно, холодно и скучно, сотни людей останутся без телевизоров, обогревателей и света: Где в Кишиневе отключат электричество в пятницу, 17 мая, — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy Distribution сообщает о запланированных перерывах в поставках электроэнергии в Кишиневе в пятницу, 17 мая 2024.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам.
Буюканы.
ул. Алба-Юлия, 160−180, А. Ксеопол, 21−31, К, Василе, 36, 39A, 41−45, 47/1, 47/2, 42, 51, И. Калимакси, 1−15, 15A, 2−28, О. Гибу, 3−5, Сучава, 139, 155, 155/1, 155/4, 156−166, 157−167, 999, 9001, Сучевица, 21, 22/1, 22/2, 22/3 — с 09:50 до 17:00.
Чеканы.
ул. Транснистрия, 24, Волунтарилор, ½, ⅓, 3, 3/1 — с 09:10 до 17:00;
ул. Валя Быкулуй, 26, 32 — с 11:00 до 13:00;
ул. Валя Быкулуй 26, 32, пер. Т. Бубуег, 10/2 — с 09:00 до 11:00.