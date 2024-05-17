В Челябинской области студентов-иностранцев ждет выдворение из страны

Трое молодых людей попались на подделке документов и теперь должны покинуть пределы России.
Иностранные студенты учились в Челябинске. Для оформления разрешения на проживание в России им нужно было предоставить справки об отсутствии судимости. Однако документы оказались подложными. Сотрудники Управления по вопросам миграции обнаружили обман. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, выдача справок не подтвердилась представительством РФ в государствах, откуда приехали студенты.
На студентов возбудили уголовное дело по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Нарушителей лишили разрешения на проживание и обязали добровольно выехать из страны в течении 16 суток. Если требование не будет выполнено, мигрантов депортируют.
В областном полицейском Главке отметили, что в 2024 году было аннулировано 128 разрешений на жительство. Все иностранцы выехали из страны.