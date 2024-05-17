В Челябинской области студентов-иностранцев ждет выдворение из страны

Иностранные студенты учились в Челябинске. Для оформления разрешения на проживание в России им нужно было предоставить справки об отсутствии судимости. Однако документы оказались подложными. Сотрудники Управления по вопросам миграции обнаружили обман. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, выдача справок не подтвердилась представительством РФ в государствах, откуда приехали студенты.