В Челябинске изменили график опрессовок. Проверьте свой адрес

В Челябинске изменили график первого этапа массовых опрессовок. Как сообщили в мэрии, корректировки затронули Калининский, Курчатовский и Советский районы.
Отключать горячую воду начнут с 21 мая. Без нее челябинцам придется обходиться до 4 июня. А если во время опрессовки обнаружатся аварии, отключение может продлиться и дольше.
Только с холодной водой останутся жители 1139 многоквартирных домов во всех городских районах. Вдобавок опрессовки затронут 76 детсадов, 71 учебное заведение, 23 больницы и поликлиники.
С 20 мая горячую воду перестанут подавать также в дома, связанные с локальными котельными.
Списки домов, которые попадают под отключение, можно посмотреть по ссылке.