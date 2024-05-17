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В Челябинске изменили график опрессовок. Проверьте свой адрес

В Челябинске изменился график опрессовок и отключения горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске изменили график первого этапа массовых опрессовок. Как сообщили в мэрии, корректировки затронули Калининский, Курчатовский и Советский районы.

Отключать горячую воду начнут с 21 мая. Без нее челябинцам придется обходиться до 4 июня. А если во время опрессовки обнаружатся аварии, отключение может продлиться и дольше.

Только с холодной водой останутся жители 1139 многоквартирных домов во всех городских районах. Вдобавок опрессовки затронут 76 детсадов, 71 учебное заведение, 23 больницы и поликлиники.

С 20 мая горячую воду перестанут подавать также в дома, связанные с локальными котельными.

Списки домов, которые попадают под отключение, можно посмотреть по ссылке.

ЖКХ