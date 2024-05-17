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Челябинская Госавтоинспекция предупредила о тотальных проверках

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила о тотальных проверках в предстоящие выходные, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения и исключению из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения», — говорится в объявлении.

Традиционно к экипажам ДПС присоединятся передвижные пункты медицинского освидетельствования.

«Госавтоинспекция просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех участников движения и не занимают много времени», — добавили в ведомстве.

Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ. За это предусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет и штрафу в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовное преследование.

ГИБДД