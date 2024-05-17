Челябинская Госавтоинспекция предупредила о тотальных проверках

Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ. За это предусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет и штрафу в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовное преследование.