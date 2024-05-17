Жители Хабаровского края поженились на выставке «Россия»

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в программе мероприятия — Всероссийский свадебный фестиваль. Он пройдет до 19 мая. Изюминкой события стала массовая свадьба — на главной уличной сцене поженились более 150 пар со всей страны, в том числе из Хабаровского края. Новую семью создали Михаил Шепелев из Ульчского района и Ксения Пассар из Нанайского района. Кроме них, зарегистрированы еще две пары. Все молодожен получили огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России».
Ожидается, что во время Всероссийского свадебного фестиваля поженятся более 200 пар со всей России. Сама выставка станет фестивальным пространством, на площадках которого будут заключаться браки, проводиться театрализованные шествия, мастер-классы, концерты и представления.
Ожидается, что Хабаровский край будет представлен на фестивале «Будущее в цветах». На нем будут собраны более 100 миллионов цветов, свыше сотни цветочных экспозиций и флористических арт-объектов от регионов, ведомств и госкорпораций страны. Регион оформит экспозицию «Там, где живут киты», посвященную проблеме сохранения гренландских китов Охотского моря.