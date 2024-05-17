Жители Хабаровского края поженились на выставке «Россия»

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в программе мероприятия — Всероссийский свадебный фестиваль. Он пройдет до 19 мая. Изюминкой события стала массовая свадьба — на главной уличной сцене поженились более 150 пар со всей страны, в том числе из Хабаровского края. Новую семью создали Михаил Шепелев из Ульчского района и Ксения Пассар из Нанайского района. Кроме них, зарегистрированы еще две пары. Все молодожен получили огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России».