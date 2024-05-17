В Челябинской области уволили учительницу, напавшую на школьницу

Напомним, что конфликт произошёл на днях в школе № 7 города Усть-Катава. Тогда классный руководитель четвёртого класса набросилась на одну из своих учениц. Сначала она требовала, чтобы девочка по какой-то причине позвонила маме, а потом и вовсе начала хватать её за руки и волосы. Всё это происходило в кабинете в присутствии других учеников, которые сняли происходящее на видео.