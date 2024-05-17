В Челябинской области уволили учительницу, напавшую на школьницу

По данным омбудсмена, после инцидента управление образования администрации Усть-Катавского городского округа установило в школе камеры видеонаблюдения, записи с которых ежедневно просматривает комиссия.
— 15 мая было проведено заседание совместно с полицией, прокуратурой, следственным комитетом. Выяснилось, что у учителя был нервный срыв и случай единичный, — рассказала Евгения Майорова. — Педагога уволили, директору объявлен выговор.
С девочкой после случившегося поработал психолог. Каких бы то ни было проблем он не выявил, эмоциональный фон у школьницы ровный. Родители после всех принятых мер претензий не имеют, добавила Майорова.
Напомним, что конфликт произошёл на днях в школе № 7 города Усть-Катава. Тогда классный руководитель четвёртого класса набросилась на одну из своих учениц. Сначала она требовала, чтобы девочка по какой-то причине позвонила маме, а потом и вовсе начала хватать её за руки и волосы. Всё это происходило в кабинете в присутствии других учеников, которые сняли происходящее на видео.
В прошлом году в посёлке Петропавловский Верхнеуральского района педагог ударила ребёнка во время урока. Инцидент попал на видео и разошёлся по соцсетям. Руководство школы объявило выговор 62-летней учительнице математики, а в прокуратуре и Следственном комитете организовали проверку инцидента.
Через неделю в школе № 4 города Копейска учитель истории и обществознания поглумился над 12-летним мальчиком. Этот момент дети записали на диктофон, и вскоре аудиофайл опубликовали в соцсетях родители одного из учеников. После случившегося полицейские возбудили на педагога уголовное дело.
Видео: cheliabinsktop/t.me.