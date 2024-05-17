«Заявление написали 40 из 60 человек»: воспитатели детского сада под Новосибирском массово хотят уволиться

— У нас в Оби в целом есть ситуация с понижением заработной платы в связи с оттоком детей из города. Нет в городе детей, идет просадка заработной платы в целом. Демографическая яма у нас сейчас по всей стране идет. По итогам прошлого года средняя зарплата воспитателей в Оби была в районе 41 тысячи рублей, сейчас — примерно 39 тысяч рублей, — подчеркнула Ольга Сергеева.