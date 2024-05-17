«Заявление написали 40 из 60 человек»: воспитатели детского сада под Новосибирском массово хотят уволиться

В разговоре с редакцией девушка пояснила, что 14 мая около 40 воспитателей и младших воспитателей детского сада написали заявления об увольнении, посчитав, что их труд не ценят. Пришли они к такому выводу из-за снижения зарплаты.
— Они написали заявление на увольнение в связи с тем, что заработная плата сотрудников была очень сильно урезана. Сотрудники не хотят работать с таким отношением. Мы как родители очень ценим наших воспитателей и не хотим их терять, — объяснила «Прецеденту» Елена.
Редакция связалась с заведующей детским садом № 107 «Тополёк» Олесей Ткачевой, которая подтвердила информацию о написанных заявлениях, однако выразила уверенность в том, что ситуацию удастся разрешить.
— Дело в заработной плате, а она напрямую зависит от количества детей в детском саду. Мы еще в январе писали письмо в администрацию с просьбой увеличить фонд заработной платы. Я просила, чтобы к моему учреждению применили повышающий коэффициент. Пока проблема не решена, но она должна решиться до конца этой недели, — сказала заведующая детским садом.
— Зарплата педагогическим работникам выплачивается из субвенции, предоставляемой министерством образования области, поэтому главный распределитель денежных средств в данной истории — это министерство и без согласованности с ним окончательное решение принять невозможно. Тем не менее, шаги были предприняты: мы проанализировали штатную численность детского сада, посмотрели, какие у нас есть возможности по вакансиям произвести экономию фондов оплаты труда, доукомплектовали детский сад в эти 4 месяца дополнительно детьми, — пояснила Ольга Сергеева.
Ольга Николаевна добавила, что управление работало с педагогическим коллективом по поводу получения ими первой высшей квалификационной категории, наличие которой тоже влияет на уровень заработной платы. Для того, чтобы был применен повышающий коэффициент, такую категорию должны иметь как минимум 70% работников учреждения.
При этом замначальника управления отметила, что все эти действия, к сожалению, все равно не дадут воспитателям ту зарплату, которую они получали в прошлом году. Причина — недостаток детей в городе.
— У нас в Оби в целом есть ситуация с понижением заработной платы в связи с оттоком детей из города. Нет в городе детей, идет просадка заработной платы в целом. Демографическая яма у нас сейчас по всей стране идет. По итогам прошлого года средняя зарплата воспитателей в Оби была в районе 41 тысячи рублей, сейчас — примерно 39 тысяч рублей, — подчеркнула Ольга Сергеева.
«Прецедент» будет следить за развитием событий.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске суд арестовал концессионера шести не построенных школ. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области количество уголовных дел по казино выросло в 10 раз.
Егор САФРОНОВ.