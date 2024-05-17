Дептранс рассказал, почему на Западный полгода не ездят троллейбусы

Троллейбусные маршруты № 8, 10, 12, соединяющие Центральный рынок и Западный, не работают с декабря 2023 года из-за оборванной во время ледяного дождя контактной сити, сообщает «Ростовский городской транспорт» со ссылкой на заместителя директора департамента транспорта Александр Лисичкина.
— После ледяного дождя была повреждена контактная сеть, на некоторых участках она до сих пор восстанавливается. Выпуск на эти маршруты приостановлен. Как только завершим работы, будем рассматривать вопрос о запуске, — сказал Лисичкин.
По его словам, неработающие троллейбусные маршруты на этих направлениях компенсируются автобусными маршрутами. Когда восстановят движение троллейбусов, Лисичкин не уточнил.
При этом 11 марта на запрос редакции 161.RU по поводу работы троллейбусов нам ответили, что «в настоящее время повреждённые участки контактной сети восстановлены».
Ранее мы писали, что федеральный следком будет разбираться, почему в Таганроге ликвидировали троллейбусное движение.