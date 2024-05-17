Туристы из Китая и Уругвая стали чаще посещать Красноярский край

Туристы из Китая, Казахстана и Уругвая стали чаще посещать Красноярский край. По данным аналитиков, особенно сильно иностранцы полюбили музей-заповедник «Шушенское».
С каждым годом туристический трафик в музеях-заповедниках Сибири увеличивается минимум на 20%. Причем локации пользуются популярностью как у жителей России, так и зарубежных гостей, сообщают аналитики компании «МегаФон». Особой популярностью у иностранных туристов пользуются музеи-заповедники «Сундуки» в Хакасии и «Шушенское» в Красноярском крае.
Музей-заповедник «Сундуки» — одно из самых загадочных мест Хакасии. Это массив из пяти отдельно стоящих гор-останцев высотой до 200 м, сочетающих могильники, наскальные рисунки и сооружения, которые, по мнению археологов, использовались древними людьми для наблюдения за звездами, солнцем и луной. В этом году интернет-трафик в этой локации увеличился в три раза за счёт постройки нового коммуникационного оборудования.
Музей-заповедник «Шушенское» — частично реконструированная часть села конца XIX — начала ХХ веков. Территория музея превышает 16 га, включает в себя мемориальный музей-заповедник «Сибирская ссылка Ленина», архитектурно-этнографический комплекс «Новая деревня» с усадьбами — аналогами деревянного зодчества Енисейской губернии конца XIX века. За год абоненты здесь пользовались интернетом на 27% чаще. Больше всего гигабайт мобильного дата-трафика потратили туристы из Ивановской, Московской, Челябинской, Свердловской и Кировской областей, а также жители Москвы. Среди иностранцев отличились интернет-активностью туристы Казахстана, Китая и Уругвая.