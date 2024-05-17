Туристы из Китая и Уругвая стали чаще посещать Красноярский край

Музей-заповедник «Сундуки» — одно из самых загадочных мест Хакасии. Это массив из пяти отдельно стоящих гор-останцев высотой до 200 м, сочетающих могильники, наскальные рисунки и сооружения, которые, по мнению археологов, использовались древними людьми для наблюдения за звездами, солнцем и луной. В этом году интернет-трафик в этой локации увеличился в три раза за счёт постройки нового коммуникационного оборудования.