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Жители Ташобласти пожаловались на завод, загрязняющий водоем. Экологи провели проверку на предприятии. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Чиназском районе местные жители пожаловались на бумажный завод, который своими стоками отравляет рыбу в близлежащем водоеме. В управлении экологии Ташкентской области прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как выяснилось, в этом году экологи уже проверяли этот завод и выявили ряд нарушений. На территории предприятия не был установлен специальный пункт для сбора и временного хранения отходов раздельно по уровню и виду опасности.

Предприятие обязали выплатить компенсацию на более 10 миллионов сумов, а также штраф в размере 5,1 миллиона сумов за нарушение экологических требований.

На днях в связи с обращением граждан предприятие проинспектировали повторно. В этот раз экологи не зафиксировали никаких нарушений — в управлении утверждают, что сточные воды промышленного объекта в процессе производства в водоем не сбрасываются. Поэтому предприятие получило только предупреждение.

экология