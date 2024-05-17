Жители Ташобласти пожаловались на завод, загрязняющий водоем. Экологи провели проверку на предприятии. Видео

Как выяснилось, в этом году экологи уже проверяли этот завод и выявили ряд нарушений. На территории предприятия не был установлен специальный пункт для сбора и временного хранения отходов раздельно по уровню и виду опасности.
Предприятие обязали выплатить компенсацию на более 10 миллионов сумов, а также штраф в размере 5,1 миллиона сумов за нарушение экологических требований.
На днях в связи с обращением граждан предприятие проинспектировали повторно. В этот раз экологи не зафиксировали никаких нарушений — в управлении утверждают, что сточные воды промышленного объекта в процессе производства в водоем не сбрасываются. Поэтому предприятие получило только предупреждение.