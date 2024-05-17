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К Омской области приближаются мощные циклоны с ливнями

Непогода грозит омичам уже в эти выходные.

Сейчас в Остине: +19° 5 м/с 83% 742 мм рт. ст. +21°
Источник: Om1.ru

На Омскую область надвигаются ливневые циклоны. Дожди в регионе начнутся уже в эту субботу. Они будут продолжаться в течение следующей недели.

По данным Обь-Иртышского УГМС, ночью и днём 18 мая начнутся кратковременные дожди, а в воскресенье усилятся. Днём 19 мая также будет гроза и порывы ветра до 15−20 м/с.

Как передаёт прогноз сервиса визуализации погодных условий Ventusky, осадки ожидаются до пятницы, 24 мая. Вместе с ними в отдельных районах прогнозируются грозы. При этом температура тоже будет разной. К понедельнику похолодает до +8, но уже во вторник снова станет теплее. На неделе температура будет колебаться от +13 до +19 градусов.

Ранее мы писали, что в Омске нашли клещей, заражённых опасными инфекциями.