К Омской области приближаются мощные циклоны с ливнями

Как передаёт прогноз сервиса визуализации погодных условий Ventusky, осадки ожидаются до пятницы, 24 мая. Вместе с ними в отдельных районах прогнозируются грозы. При этом температура тоже будет разной. К понедельнику похолодает до +8, но уже во вторник снова станет теплее. На неделе температура будет колебаться от +13 до +19 градусов.