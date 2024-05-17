Остин
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани для строительства дороги по улице Миннуллина изымут 11 гаражей

Речь идет о территории рядом с возводящимся театром имени Камала.

Источник: Комсомольская правда

В Казани у собственников изымут земельные участки и 11 гаражей. Это решение принято в связи со строительством дороги по улице Туфана Миннуллина. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Согласно документу, речь идет о территории рядом с возводящимся театром имени Камала. Земельные участки на улице Миннуллина изымут путем выкупа для муниципальных нужд. Также в этот список вошли объекты недвижимости, расположенные там.

В течение десяти дней владельцы гаражей и земель получат уведомление об изъятии. В настоящее время у нового театра снесли заправку, разбирают здание общественного питания и автомойки на Хади Такташа.

Напомним, в Казани на строительство нового здания театра Камала направят 13 миллиардов рублей.

строительство