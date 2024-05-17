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Иркутяне смогут бесплатно обменять монеты на купюры

Иркутск, НИА-Байкал — Всероссийская акция «Монетная неделя» пройдет с 20 мая по 2 июня.

Источник: Freepik

В течение двух недель иркутяне cмогут обменять накопившиеся монеты бесплатно, то есть без комиссии за размен, сообщает пресс-служба администрации города.

Акция пройдет второй раз под эгидой Банка России совместно с коммерческими банками. В это время можно принести мелочь и обменять ее на банкноты или памятные монеты номиналами 10 и 25 рублей.

Участники акции смогут одними из первых получить при размене обновленные банкноты 100 рублей.

Для удобства размена нужно рассортировать монеты по номиналам.

Узнать подробности и адреса банков можно на сайте: монетнаянеделя.рф/.