В Иркутске стартовала общегородская акция «Заборник»

«Заборник» проходит в областном центре третий год подряд. В рамках акции неравнодушные горожане участвуют в ремонте ограждений различных зданий, их очистке и покраске. Раньше такие мероприятия были разовыми. В этом году по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова делаем их регулярными. Специалистам комитетов следует активизировать взаимодействие с собственниками ограждений, оказывать содействие в выполнении работ по восстановлению их надлежащего вида. В первую очередь важно актуализировать адресный перечень, где требуются первоочередные действия, — подчеркнул Андрей Южаков. — Такая деятельность приучает иркутян бережно относиться к своему городу, к тому, что окружает".