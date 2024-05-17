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В Иркутске стартовала общегородская акция «Заборник»

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске стартовала общегородская акция «Заборник».

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Планируется, что в ней будут участвовать собственники ограждений, управляющие организации, общественные объединения, волонтеры. Основная цель — приведение таких объектов в нормативное состояние, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Вопросы реализации обсудили на совещании у вице-мэра Андрея Южакова с участием глав комитетов по управлению городскими округами.

«Заборник» проходит в областном центре третий год подряд. В рамках акции неравнодушные горожане участвуют в ремонте ограждений различных зданий, их очистке и покраске. Раньше такие мероприятия были разовыми. В этом году по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова делаем их регулярными. Специалистам комитетов следует активизировать взаимодействие с собственниками ограждений, оказывать содействие в выполнении работ по восстановлению их надлежащего вида. В первую очередь важно актуализировать адресный перечень, где требуются первоочередные действия, — подчеркнул Андрей Южаков. — Такая деятельность приучает иркутян бережно относиться к своему городу, к тому, что окружает".

Более подробную информацию по вопросам участия в акции и оказания спонсорской помощи можно уточнять в комитетах по управлению городскими округами: Октябрьский — 52−02−48; Правобережный — 52−02−07; Ленинский — 52−04−12; Свердловский — 52−03−51.

Напомним, что наряду с такими мероприятиями в Иркутске ежегодно проводят акцию «Фасадник», в ходе которой ремонтируют, моют и красят наружные стены деревянных домов в разных районах города.

ЖКХ