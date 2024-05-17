Шеф-повар, сварщик, врач-инфекционист: назван майский топ самых «дорогих» вакансий Красноярска

Топ доходных вакансий возглавила вакансия шеф-повара с зарплатой до 200 тысяч рублей. Специалисту необходимо профильное образование, опыт работы на аналогичной должности от двух лет, знание различных способов механической и физической обработки продуктов, их правильное хранение и приготовление, креативное мышление и умение работать в режиме многозадачности. График работы 5/2, работодатель обещает оплачивать стажировки и давать различные бонусы.