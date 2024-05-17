Шеф-повар, сварщик, врач-инфекционист: назван майский топ самых «дорогих» вакансий Красноярска

Исследовательский центр Зарплаты.ру изучил вакансии, размещенные на сервисе в Красноярском крае, и составил топ предложений с зарплатами от 100 тысяч рублей и выше. В мае в регионе ждут на работу шеф-повара, сварщика, водителя самосвала и врача-инфекциониста.
Топ доходных вакансий возглавила вакансия шеф-повара с зарплатой до 200 тысяч рублей. Специалисту необходимо профильное образование, опыт работы на аналогичной должности от двух лет, знание различных способов механической и физической обработки продуктов, их правильное хранение и приготовление, креативное мышление и умение работать в режиме многозадачности. График работы 5/2, работодатель обещает оплачивать стажировки и давать различные бонусы.
Разработчик 1С может получать от 129,9 тысяч рублей в торговой сети «Командор». Нужно будет разрабатывать и оптимизировать программное обеспечение, работать с техническим долгом. Нужны высшее образование или курсы программиста/разработчика 1С, опыт работы от трех лет, английский язык (технический уровень). Работодатель отмечает, что кандидат будет проходить техническое собеседование — разработка небольшой конфигурации (партионный учет). Работа удаленная.
Также зарплату в 100 тысяч рублей готовы платить водителю самосвала на сезонных дорожных работах и машинисту погрузчика типа Bobcat. Сотрудникам требуется опыт работы от года.
До 100 тысяч рублей будет зарабатывать врач-инфекционист в краевом СПИД-центре. Необходимо высшее образование, наличие сертификата о специальности «Инфекционные болезни». До 100 тысяч рублей готовы платить мастеру по ремонту телефонов, планшетов и, возможно, ноутбуков. Нужен опыт в модульном ремонте iPhone и Android, замена разъемов, прошивка, желателен опыт в пайке. Сервис стационарный, все запчасти привозит курьер.