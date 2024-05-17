Во Владивостоке на Кирова и Енисейской временно ограничат движение для автомобилей

Во Владивостоке в понедельник, 20 мая, стартует ремонт тепловых сетей на улице Кирова. Из-за проводимых ремонт на ряде участков ограничат движение и парковку для автомобилей, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В понедельник, с 20 мая 8:00 до 20 июня 23:00 введут запрет в районе дома на Кирова, 38, с 21 июня 8:00 до 1 августа 23:00 — на Кирова, 21, со 2 августа 8:00 до 20 августа 23:00 на Енисейской, 55.
Напомним, что 17 мая с 20:00 в центре Владивостока введут запрет на движение автомобилей на участке по Светланской от пересечения с Алеутской до пересечения с Тигровой. Продлятся ограничения до 19 мая 7:00, а объезд организуют по Алеутской, Светланской, Океанскому проспекту, Фонтанной, Семеновской.