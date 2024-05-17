Во Владивостоке на Кирова и Енисейской временно ограничат движение для автомобилей

Напомним, что 17 мая с 20:00 в центре Владивостока введут запрет на движение автомобилей на участке по Светланской от пересечения с Алеутской до пересечения с Тигровой. Продлятся ограничения до 19 мая 7:00, а объезд организуют по Алеутской, Светланской, Океанскому проспекту, Фонтанной, Семеновской.