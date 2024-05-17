Мэр Хабаровска встретился с семьей героя СВО

В Хабаровске мэр города провел встречу с родителями и супругой военнослужащего, задействованного в специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации города.
Как отметил мэр Сергей Кравчук, инициатором встречи стал сам офицер, направивший просьбу через письмо.
«Ваш сын, Андрей Владимирович, попросил передать вам свои благодарности за ваше воспитание. Я с глубокой признательностью передаю его слова. Вашей семье благодарен не только я, но и весь наш город, вся страна. Мы всегда стремимся оказать максимальную помощь в решении бытовых вопросов, обеспечении качественного образования и психологической поддержки для всех семей участников СВО», — подчеркнул глава города.
Время с мэром провели родители военнослужащего, Владимир Георгиевич и Ольга Николаева, а также его жена Дарья Петровна с двумя детьми: десятилетним футболистом Ильей и трехлетней Елизаветой.
«Возьму этот вопрос под личный контроль, все решим. Каждая семья участника СВО для нас важна, и мы всегда тут, чтобы помочь», — заверил Сергей Кравчук.
В завершение встречи мэр вручил детям памятные подарки и часы специальной серии для военнослужащего, которые его жена Дарья передаст при первой возможности. Андрей Владимирович был награжден орденом Мужества в ноябре 2023 года, одной из высших государственных наград.
«Мы гордимся нашими героями! Уверен, Победа будет за нами и все бойцы вернутся невредимыми», — сказал на прощание Сергей Кравчук.