Мэр Хабаровска встретился с семьей героя СВО

«Ваш сын, Андрей Владимирович, попросил передать вам свои благодарности за ваше воспитание. Я с глубокой признательностью передаю его слова. Вашей семье благодарен не только я, но и весь наш город, вся страна. Мы всегда стремимся оказать максимальную помощь в решении бытовых вопросов, обеспечении качественного образования и психологической поддержки для всех семей участников СВО», — подчеркнул глава города.