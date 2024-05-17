Не бросайте слова на ветер: народные приметы на 18 мая

Православная церковь 18 мая чтит память Ирины (в русской традиции — Арины) Македонской, которая стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников. В народе день назвали Ирина (Арина) Рассадница, на которую было принято заниматься рассадой на грядках.