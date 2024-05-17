Не бросайте слова на ветер: народные приметы на 18 мая

Православная церковь 18 мая чтит память Ирины (в русской традиции — Арины) Македонской, которая стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников. В народе день назвали Ирина (Арина) Рассадница, на которую было принято заниматься рассадой на грядках.
Что не следует делать в грядущую субботу?
- Девушкам, не состоящим в браке, нельзя отправляться в гости к вдовам или родственникам, не имеющим мужа или жену — есть риск надолго остаться одинокой;
- Бросать слова на ветер — за это будете наказаны подорванным здоровьем;
- Оставлять грязную посуду на столе. Остатки еды будут доедать злые силы. Это также было чревато разрывом семьи;
- Пить алкоголь. Очень вероятны эмоциональные всплески, а потому лучше не усугублять своё настроение спиртным;
- Употреблять в пищу капусту и огурцы, в противном случае рассада не сможет прижиться, и тот, кто нарушил запрет, останется без урожая.
Приметы погоды:
- Кошка ест траву — к дождю;
- Птицы не поют — погода испортится;
- После полива вода быстро впиталась в землю — лето придёт засушливым.