В Челябинске изменятся маршруты 2 троллейбусов

Поскольку модернизация контактной сети идет на нескольких участках, то 7 маршрут следует из двух точек: от Молдавской по Комсомольскому проспекту, Чичерина, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и обратно, а также от АМЗ до ДС «Юность» Маршрут 5 проследует от Первоозерного до ж/д вокзала.