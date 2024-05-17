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В Челябинске изменятся маршруты 2 троллейбусов

С 22 часов 18 мая до утра 5 июня подрядчики начинают модернизацию контактной сети на Воровского от проспекта Ленина до Свердловского проспекта.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске почти на 20 дней два троллейбуса поменяют маршруты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 22 часов 18 мая до утра 5 июня подрядчики начинают модернизацию контактной сети на Воровского от проспекта Ленина до Свердловского проспекта.

Поскольку модернизация контактной сети идет на нескольких участках, то 7 маршрут следует из двух точек: от Молдавской по Комсомольскому проспекту, Чичерина, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и обратно, а также от АМЗ до ДС «Юность» Маршрут 5 проследует от Первоозерного до ж/д вокзала.

Пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами 14 и 90с.