Лето близко. Петербург нагревается

Сегодня регион будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона. Облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам справится с влиянием северного ветра и удержать температуру в рамках комфортных значений. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».