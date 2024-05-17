Лето близко. Петербург нагревается

В Петербурге весна в разгаре, а выходные будут почти летними.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 мая в городе переменная облачность, без осадков, ветер слабого до умеренного. Воздух днём прогреется до 19−21 градуса.
Сегодня регион будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона. Облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам справится с влиянием северного ветра и удержать температуру в рамках комфортных значений. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В выходные ожидается 23−25 градусов, без дождей.