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Лето близко. Петербург нагревается

Гребень скандинавского антициклона определяет погоду в Петербурге.

Сейчас в Остине: +19° 5 м/с 83% 742 мм рт. ст. +21°
Источник: Фонтанка.ру

В Петербурге весна в разгаре, а выходные будут почти летними.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 мая в городе переменная облачность, без осадков, ветер слабого до умеренного. Воздух днём прогреется до 19−21 градуса.

Сегодня регион будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона. Облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам справится с влиянием северного ветра и удержать температуру в рамках комфортных значений. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В выходные ожидается 23−25 градусов, без дождей.