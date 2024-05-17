Дожди с грозами. Синоптики представили прогноз погоды на 18−20 мая

Каракалпакстан
Завтра, 18 мая, и к вечеру 20 мая местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, также возможна гроза. 19 мая пройдет без осадков.
Ветер западный с переходом на восточный 7−12 метров в секунду,
Температура 18 мая ночью 10−15 градусов, днем 18−23 градусов,
Хорезмская область
Кратковременный дождь пройдется местами
Ветер западный с переходом на восточный 7−12 метров в секунду,
Температура 18 мая ночью 10−15 градусов, днем 18−23 градусов,
Бухарская, Навоийская области
Местами кратковременные дожди
Ветер западный с переходом на восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура 18 мая ночью 15−20 градусов, днем 22−27 градусов, 19 мая ночью 10−15 градусов, днем 18−23 градусов, 20 мая ночью 10−15 градусов, днем 21−26 градусов.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Местами кратковременные дожди на протяжении с 18 по 20 мая, в отдельных районах сильные и с грозами. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура ночью 18 мая 15−20 градусов, 19 мая 12−17 градусов, 20 мая 10−15 градусов, днем 20−25 градусов.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Ветер западный с переходом на восточный 7−12 метров в секунду,
Температура 18 мая ночью 17−22 градусов, днем 24−29 градусов, 19 мая ночью 14−19 градусов, днем 22−27 градусов, 20 мая ночью 11−16 градусов, днем 25−30 градусов.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
В субботу, 18 мая, ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах сильный с грозами. 19 и 20 мая без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 метров в секунду,
Температура ночью
Горные районы республики
Временами дожди, местами сильные с грозами. Ветер западный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду.
Вплоть до 22 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.
Температура ночью 18 мая 8−13 градусов,