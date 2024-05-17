Дожди с грозами. Синоптики представили прогноз погоды на 18−20 мая

Местами кратковременные дожди на протяжении с 18 по 20 мая, в отдельных районах сильные и с грозами. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.