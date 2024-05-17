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Дожди с грозами. Синоптики представили прогноз погоды на 18−20 мая

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узгидромете сообщили, что на выходных по республике пройдут дожди. Местами они будут сильными и сопровождаться грозами. Температура воздуха в эти дни составит в среднем 25 градусов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Остине: +19° 5 м/с 83% 742 мм рт. ст. +21°
Источник: Podrobno.uz

Каракалпакстан

Завтра, 18 мая, и к вечеру 20 мая местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, также возможна гроза. 19 мая пройдет без осадков.

Ветер западный с переходом на восточный 7−12 метров в секунду, 18—19 мая местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура 18 мая ночью 10−15 градусов, днем 18−23 градусов, 19—20 мая ночью 8−13 градусов, днем 20−25 градусов.

Хорезмская область

Кратковременный дождь пройдется местами 18—19 мая, в отдельных районах сильный, возможна гроза. Осадков не ожидается 20 мая.

Ветер западный с переходом на восточный 7−12 метров в секунду, 18—19 мая местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура 18 мая ночью 10−15 градусов, днем 18−23 градусов, 19—20 мая ночью 8−13 градусов, днем 20−25 градусов.

Бухарская, Навоийская области

Местами кратковременные дожди 18—19 мая, в отдельных районах сильные, возможны грозы. 20 мая без осадков.

Ветер западный с переходом на восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура 18 мая ночью 15−20 градусов, днем 22−27 градусов, 19 мая ночью 10−15 градусов, днем 18−23 градусов, 20 мая ночью 10−15 градусов, днем 21−26 градусов.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Местами кратковременные дожди на протяжении с 18 по 20 мая, в отдельных районах сильные и с грозами. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура ночью 18 мая 15−20 градусов, 19 мая 12−17 градусов, 20 мая 10−15 градусов, днем 20−25 градусов.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

18—19 мая местами кратковременные дожди, в отдельных районах сильные, возможны грозы. 20 мая без осадков.

Ветер западный с переходом на восточный 7−12 метров в секунду, 18—19 мая местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.

Температура 18 мая ночью 17−22 градусов, днем 24−29 градусов, 19 мая ночью 14−19 градусов, днем 22−27 градусов, 20 мая ночью 11−16 градусов, днем 25−30 градусов.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

В субботу, 18 мая, ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах сильный с грозами. 19 и 20 мая без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 метров в секунду, 18—19 мая местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду.

Температура ночью 18—19 мая 13−18 градусов, 20 мая 11−16 градусов, днем 23−28 градусов.

Горные районы республики

Временами дожди, местами сильные с грозами. Ветер западный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду.

Вплоть до 22 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.

Температура ночью 18 мая 8−13 градусов, 19—20 мая 5−10 градусов, днем 11−16 градусов.