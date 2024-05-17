В Ростове без воды останутся более 10 СНТ

Кроме того, без воды останутся жители ЖК «Западная резиденция», жители поселков Янтарный, Авиаторов, Каратаево и Кумженский, а также в коттеджном поселке «Олимпийский», в районе Аксайского проспекта, на ул. Лесной, 7−21, Лелюшенко, 19/7 и Можайской, 38−40.