В Ростове без воды останутся более 10 СНТ

В Ростове с 21 мая сразу 12 СНТ останутся без воды на сутки. Об этом местных жителей предупреждает Ростовводоканал. Причина — ремонтные работы на ул. Пескова. Там будут менять затвор.
Водоснабжение будет прекращено в СНТ «Труд», «Красный Аксай», «Жемчужина», «Изумруд», «Колос», «Росинка», «Дружба», «Инициативный», «Мичуринец», «Виноградарь», «Ростсельмашевец» и «Алмаз-2».
Кроме того, без воды останутся жители ЖК «Западная резиденция», жители поселков Янтарный, Авиаторов, Каратаево и Кумженский, а также в коттеджном поселке «Олимпийский», в районе Аксайского проспекта, на ул. Лесной, 7−21, Лелюшенко, 19/7 и Можайской, 38−40.
Воды не будет с 9.00 утра 21 мая до 9.00 часов 22 мая.