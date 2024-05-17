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В двух районах Волгоградской области объединили сёла

Накануне в ходе заседания облдумы было принято решение об объединении поселений в Новоаннинском и Еланском районах.

Источник: Волгоградская правда

По решению местных парламентариев в Еланском районе объединят в один населенный пункт Ивановское, Родинское сельские поселения и Еланское городское поселение. В Новоаннинском районе то же произойдет с поселениями Полевое и Черкесовское.

Однако такие объединения не приведут к изменению статусов указанных населенных пунктов как административно-территориальных единиц.

Объединение обусловлено такими факторами, как малочисленность жителей, нехватка специалистов и недостаточное материальное обеспечение.