В двух районах Волгоградской области объединили сёла

По решению местных парламентариев в Еланском районе объединят в один населенный пункт Ивановское, Родинское сельские поселения и Еланское городское поселение. В Новоаннинском районе то же произойдет с поселениями Полевое и Черкесовское.
Однако такие объединения не приведут к изменению статусов указанных населенных пунктов как административно-территориальных единиц.
Объединение обусловлено такими факторами, как малочисленность жителей, нехватка специалистов и недостаточное материальное обеспечение.