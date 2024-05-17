Атака с неба и с моря. Как Севастополь пережил нападение вражеских дронов

«Свет пропал около 6 утра, когда произошла вторая волна атаки беспилотников, — рассказала сотрудник “АиФ-Крым”, проживающая в Севастополе. — Уже около 7 утра в родительских чатах появилась информация о том, что детей не нужно приводить в детсады. Утром обнаружила ещё сообщение от своей подруги, которая живёт в Орлином. Она как раз наблюдала летящие беспилотники. Вот что написала: “Над долиной у нас кружат беспилотники спать невозможно. Вроде от нас улетели, и куда эта куча теперь?”.