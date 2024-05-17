Атака с неба и с моря. Как Севастополь пережил нападение вражеских дронов

Этой ночью Севастополь выдержал очередную вражескую атаку. Возможно, предыдущая, которая произошла ночью 15 мая, была «пристрелочной»: противник пытался найти бреши в защите города, установить точки, откуда работают системы ПВО.
Тогда все пять ракет, выпущенных по городу, были ликвидированы. Никто из севастопольцев не пострадал, в одном из садовых товариществ обломками ракеты были повреждены два частных дома и автомобиль. В ночь с 16 на 17 мая атака повторилась, но в ином формате: ставки были сделаны на беспилотники и безэкипажные катера. Подробности — в материале krym.aif.ru.
Ждут график.
Всего по данным МО РФ, над Крымским полуостровом был перехвачен 51 беспилотник, а в Чёрном море уничтожено 6 морских дронов.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ни один из дистанционно управляемых аппаратов цели своей не достиг. Но обломки одного из беспилотников упали на подстанцию «Севастополь». Работы по восстановлению этого «энерогоузла» уже идут.
Подстанция 330 кВ «Севастополь» задействована в приёме мощности с двух блоков парогазовой электростанции, заработавшей весной 2019 года. Сейчас схема энергоснабжения города-героя позволяет перераспределять подачу электроэнергии, включая резервное электропитание.
Город обесточен частично. Но, судя про всему, на время ремонта — а он может занять около суток, будет введён график подачи электроэнергии. Пока на сайте Севастопольэнерго, в соцсетях и мессенджерах опубликован график временного отключения потребления электроэнергии на территории Севастополя. Там лишь перечень 134 улиц в самом городе, где временно отсутствует электричество. Нет света в сёлах Тыловое, Орлиное, Родниковое, Подгорное, Павловка, Широкое, Передовое, Ново-Бобровка, Россошанка, Гончарное, Резервное, Кизиловое. Частично обесточены посёлки Дергачи, Ласпи, Октяюрь. Мекензиевы горы, сёла Любимовка, Фронтовое.
Жители Севастополя ждут теперь график с указанием времени подачи электричества.
Особенно важно это для обитателей домов с электроплитами. Несколько десятков таких многоэтажек есть в Ленинском, Нахимовском, Гагаринском и Балаклавском районах. В многочисленных садовых товариществах с капитальными домами, где люди живут круглогодично, также часто пользуются электроплитами.
Серьёзно осложнить жизнь севастопольцев этот короткий энергодефицит не должен. В 2015 году город вместе с Республикой Крым пережили «конец света», когда украинские националисты подорвали электроопоры, по которым на полуостров шла электроэнергия. И с тех пор алгоритм действий отрабатывался.
В Севастополе все медучреждения имеют дополнительные генераторы — как раз на случай сбоя и аварий. Например, в январе 2020 года горбольница № 5 была обесточена по вине строителей, повредивших основной и резервный кабели. Собственный генератор запущен был в считанные минуты — сначала для отделения интенсивной терапии, потом для всей больницы. Так что, к этой ситуации медучреждения города были готовы.
«Кружат беспилотники».
«Свет пропал около 6 утра, когда произошла вторая волна атаки беспилотников, — рассказала сотрудник “АиФ-Крым”, проживающая в Севастополе. — Уже около 7 утра в родительских чатах появилась информация о том, что детей не нужно приводить в детсады. Утром обнаружила ещё сообщение от своей подруги, которая живёт в Орлином. Она как раз наблюдала летящие беспилотники. Вот что написала: “Над долиной у нас кружат беспилотники спать невозможно. Вроде от нас улетели, и куда эта куча теперь?”.
17 мая, по распоряжению губернатора Севастополя, были отменены работа детсадов и занятия в школах. Сегодня, кстати, последний учебный день — в школах годовые итоги подведены, так что ущерба процессу нет. Родителям детсадовцев сложнее, особенно если не с кем оставить ребёнка.
Севастопольцы к ночным событиям и их последствием отнеслись в целом как… севастопольцы. Спокойно и с пониманием. Как жители города, которому доводилось переносить куда более сложные испытания.