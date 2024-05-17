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В Уфе построят новый снегоплавильный пункт

В Уфе построят новый снегоплавильный пункт.

Источник: Башинформ

В Уфе началось строительство нового снегоплавильного пункта мощностью 1200 кубов в сутки. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

Объект разместится на улице Сагита Агиша. По данным градоначальника, подрядчик переустраивает здесь инженерные сети и разрабатывает котлован под чашу установки.

«Мы понимаем важность и эффективность строительства новых снегоплавильных пунктов в нашем городе. Уже определили территории для их размещения, начинаем проектирование», — написал Мавлиев в соцсетях.