В Уфе построят новый снегоплавильный пункт.

В Уфе началось строительство нового снегоплавильного пункта мощностью 1200 кубов в сутки. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.
Объект разместится на улице Сагита Агиша. По данным градоначальника, подрядчик переустраивает здесь инженерные сети и разрабатывает котлован под чашу установки.
«Мы понимаем важность и эффективность строительства новых снегоплавильных пунктов в нашем городе. Уже определили территории для их размещения, начинаем проектирование», — написал Мавлиев в соцсетях.