В горах Челябинской области раньше времени зацвела черника

В дикой природе черника пользуется спросом не только у птиц и травоядных зверей, но даже у волков и лис. Жалуют ягоду также куницы и, конечно, медведи, у которых своя технология их поедания, в результате которой на побегах остаются пустые шкурки без мякоти.