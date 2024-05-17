В горах Челябинской области раньше времени зацвела черника

В национальном парке «Таганай», несмотря на аномально холодное начало мая, продолжается парад преждевременного цветения горной флоры. На этот раз отличилась черника, которая едва не побила свой же прошлогодний рекорд, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу парка.
Год назад таганайская черника показала цветы 10 мая. Нынче — почти на неделю позднее, но все равно раньше среднемноголетнего срока.
В дикой природе черника пользуется спросом не только у птиц и травоядных зверей, но даже у волков и лис. Жалуют ягоду также куницы и, конечно, медведи, у которых своя технология их поедания, в результате которой на побегах остаются пустые шкурки без мякоти.