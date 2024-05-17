Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В выходные на Кубани переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ночью в горах с мокрым снегом, местами гроза. До конца субботы сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20 м/с. Ветер 4−9 м/с, местами порывы 12−14 м/с. Температура воздуха ночью до 10−13 градусов. На Азовском побережье днем 18…23°, в горах днем 8…13°. На Черноморском побережье переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер 6−11 м/с. Температура воздуха ночью до 15 градусов, днем 18…23°.