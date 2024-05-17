Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

Предстоящие выходные на Кубани для некоторых районов пройдут под «знаком» дождя и усиления ветра. В Краснодаре осадков в субботу и воскресенье не ожидается. Местами по краю усилится ветер, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В пятницу в Краснодаре облачно с прояснениями. Вечером и днем кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер 4−9 м/с. Температура воздуха днем 17…19°. До 21 тепла в субботу и воскресенье в кубанской столице, без осадков.
В Краснодарском крае в пятницу облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза, ночью в горах с мокрым снегом. В отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20 м/с. Ветер 4−9 м/с, местами порывы 12−14 м/с. Температура воздуха на Азовском побережье днем 14…19°, в горах днем 6…11°; на Черноморском побережье днем 16…21°.
В выходные на Кубани переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ночью в горах с мокрым снегом, местами гроза. До конца субботы сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20 м/с. Ветер 4−9 м/с, местами порывы 12−14 м/с. Температура воздуха ночью до 10−13 градусов. На Азовском побережье днем 18…23°, в горах днем 8…13°. На Черноморском побережье переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер 6−11 м/с. Температура воздуха ночью до 15 градусов, днем 18…23°.