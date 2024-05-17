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Ялта и Бахчисарайский район останутся без света на три часа

В Ялте и Бахчисарайском районе отключат свет с 18:00 до 21:00.

Источник: Комсомольская правда

В Ялте и Бахчисарайском районе два дня подряд — в пятницу и субботу — будут отключать свет на три часа. Это связано с проведением плановых работ, сообщили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

— 17—18 мая 2024 года с 18:00 до 21:00 планируется ввести режим временного отключения линий электроснабжения в ряде населенных пунктов городского округа Ялта и Бахчисарайского района, — говорится в сообщении.

Энергетики осуществляют переключение снабжения абонентов по резервным схемам. Специалисты ГУП «Крымэнерго» просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Напомним, из-за массированной атаки БПЛА в Севастополе отключили часть оборудования подстанции «Севастополь». Работы полностью завершат в течение суток.

ЖКХ