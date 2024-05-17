Ялта и Бахчисарайский район останутся без света на три часа

В Ялте и Бахчисарайском районе два дня подряд — в пятницу и субботу — будут отключать свет на три часа. Это связано с проведением плановых работ, сообщили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».
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Энергетики осуществляют переключение снабжения абонентов по резервным схемам. Специалисты ГУП «Крымэнерго» просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Напомним, из-за массированной атаки БПЛА в Севастополе отключили часть оборудования подстанции «Севастополь». Работы полностью завершат в течение суток.