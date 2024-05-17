Москвичи смогут выбрать концепцию мозаичного панно для ВДНХ

Среди концепций — панно Эдуарда Мишкина, который предложил изобразить мальчика, запускающего воздушного змея в небо. Образ символизирует безграничные возможности и креативный потенциал молодежи. Художница Маргарита Чигодайкина выбрала главными темами мозаичных изображений преемственность поколений, флору Ялты и знаковые достопримечательности Крымского побережья. Среди финалистов работа Ангелины Стоянович, в которой она решила отразить семейные ценности как символ мира. На полотне изображены ладони, бережно держащие бумажные фигурки семьи. Сюжет символизирует любовь, заботу и связь между родными людьми.