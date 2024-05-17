Москвичи смогут выбрать концепцию мозаичного панно для ВДНХ

«В проекте “Активный гражданин” началось голосование, в результате которого определят концепцию мозаичного панно к 85-летию главной выставки страны. Горожанам предлагают выбрать один из трех эскизов финалистов конкурса “Лучший проект мозаичного панно на ВДНХ”», — говорится в сообщении.
Отмечается, что конкурс проводился с 18 апреля по 8 мая среди молодых художников-монументалистов от 18 до 35 лет. Участники разрабатывали концепцию мозаичного панно на тему семейных ценностей и связи поколений. Эксперты выбрали трех финалистов, а победителя смогут определить жители столицы в рамках голосования.
Среди концепций — панно Эдуарда Мишкина, который предложил изобразить мальчика, запускающего воздушного змея в небо. Образ символизирует безграничные возможности и креативный потенциал молодежи. Художница Маргарита Чигодайкина выбрала главными темами мозаичных изображений преемственность поколений, флору Ялты и знаковые достопримечательности Крымского побережья. Среди финалистов работа Ангелины Стоянович, в которой она решила отразить семейные ценности как символ мира. На полотне изображены ладони, бережно держащие бумажные фигурки семьи. Сюжет символизирует любовь, заботу и связь между родными людьми.
В материале сообщается, что лучший эскиз ляжет в основу композиции, которую разместят у строения № 230 на Ялтинском участке. Набором мозаичного панно займутся мастера партнера конкурса «МШМ Московская школа мозаики» при участии посетителей ВДНХ.