Глава федерального Минстроя высоко оценил действия правительства Омской области

«Обстановка непростая. Сегодня район находится в зоне серьезного затопления и, к сожалению, вода прибывает. Все меры, которые сегодня предприняты региональной властью совместно с МЧС, вместе с муниципальной властью, адекватны ситуации. Мы надеемся, что уровень воды в реке Иртыш даст эту возможность, хотя власти региона готовы к действиям и в более неблагоприятных условиях», — сказал федеральный чиновник.