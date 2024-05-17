Глава федерального Минстроя высоко оценил действия правительства Омской области

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин высоко оценил действия руководства Омской области при подготовке к паводку. Вместе с губернатором Виталием Хоценко и главой МЧС Александром Куренковым министр посетил наиболее пострадавший Усть-Ишимский район.
«Обстановка непростая. Сегодня район находится в зоне серьезного затопления и, к сожалению, вода прибывает. Все меры, которые сегодня предприняты региональной властью совместно с МЧС, вместе с муниципальной властью, адекватны ситуации. Мы надеемся, что уровень воды в реке Иртыш даст эту возможность, хотя власти региона готовы к действиям и в более неблагоприятных условиях», — сказал федеральный чиновник.
Также глава региона обсудил с Файзуллиным вопрос выплат пострадавшим. По словам руководителя Минстроя, «эта часть будет отработана федеральной властью совместно с региональной».