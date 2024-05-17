Предпринимательница подала в суд на Кайрата Нуртаса

«Когда я обратилась к ним впервые, они мне сообщили, что выступление обговаривают по телефону, а аванс необходимо внести наличными. Так и было сделано, деньги я отдала при встрече. Но за 42 дня до мероприятия я написала менеджеру об отказе в выступлении Кайрата Нуртаса в нашем ресторане, так как мы не смогли бы покрыть его расходы. Сумма была приличная, около 15 млн тенге. Мне ответили в очень грубой форме о том, что они деньги не возвращают. После менеджер вовсе удалила свои голосовые сообщения. Я подала на артиста в суд. Первое заседание мы проиграли. Но я обжаловала, так как хочу вернуть свои деньги».