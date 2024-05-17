Обновленный график отключений горячей воды опубликован в Москве

«На портале mos.ru заработал актуализированный информационный онлайн-сервис, с помощью которого москвичи могут узнать, когда в их домах не будет горячей воды. Временные отключения связаны с проведением летних профилактических работ на системах теплоснабжения. График отключений горячей воды был скорректирован в связи с переносом начала профилактических работ с 14 на 20 мая. Изменения были внесены по причине возобновления подачи тепла в жилые дома и на объекты социальной сферы из-за холодной погоды», — сказали в пресс-службе.