Обновленный график отключений горячей воды опубликован в Москве

«На портале mos.ru заработал актуализированный информационный онлайн-сервис, с помощью которого москвичи могут узнать, когда в их домах не будет горячей воды. Временные отключения связаны с проведением летних профилактических работ на системах теплоснабжения. График отключений горячей воды был скорректирован в связи с переносом начала профилактических работ с 14 на 20 мая. Изменения были внесены по причине возобновления подачи тепла в жилые дома и на объекты социальной сферы из-за холодной погоды», — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что обновленные данные также размещены на сайтах moek.ru и online.moek.ru.
«Плановые отключения горячей воды проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественных гидравлических и температурных испытаний. Они позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации, чтобы бесперебойно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период», — подчеркнули в департаменте.