Воздушная масса в Петербурге сменилась. У главного синоптика — несколько важных новостей

«Вчера в Санкт-Петербурге погода не менялась, тот же западный ветер, максимальная температура +20 гр. А вот по области, там, где ветер был не с акватории, стало несколько теплее и максимальные температуры приблизились к +25 гр., а на Карельском перешейке даже превысили эти +25 гр.», — пишет синоптик.