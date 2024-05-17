В дни последних звонков во Владивостоке запретят продажу спиртного

Руководство управления по развитию предпринимательства и потребительского рынка в администрации Владивостока напомнило о запрете розничной продажи алкогольных и спиртосодержащих напитков в дни последних звонков в школах города, которые в этом году приходятся на 24 и 25 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.