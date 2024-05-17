В дни последних звонков во Владивостоке запретят продажу спиртного

Руководство управления по развитию предпринимательства и потребительского рынка в администрации Владивостока напомнило о запрете розничной продажи алкогольных и спиртосодержащих напитков в дни последних звонков в школах города, которые в этом году приходятся на 24 и 25 мая, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Согласно законодательству Приморского края, в эти дни запрещается продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования, где расположены образовательные учреждения, в которых проводится «последний звонок».
ЕГЭ и ОГЭ уже скоро: на следующей неделе во Владивостоке пройдут первые экзамены.
Общегородской последний звонок намечен на 25 мая.
Кроме того, отмечается, то продажа алкоголя будет ограничена также 1 июля в День защиты детей.
В текущем году из муниципальных школ города выпускается 2 563 одиннадцатиклассника. Стоит отметить, что в этом году первые экзамены по ЕГЭ состоятся еще до последних звонков: 23 мая учащимся предстоит сдавать географию, литературу и химию.
Напомним, во Владивостоке 25 мая на стадионе «Авангард» пройдет общегородской последний звонок (16+) для выпускников 11 классов. Главным событием насыщенной развлекательной программы станет выступление исполнительниц Ани Покров и Тоси Чайкиной.