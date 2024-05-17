В Симферополе появился новый автобусный маршрут

На курортный сезон в Крыму открывается более 20 сезонных маршрутов у перевозчиков: Евпатория — Межводное, Евпатория — Черноморское, Штормовое — Симферополь, Алушта — Судак, Алушта — Феодосия, Рыбачье — Ялта, Партенит — Симферополь, Керчь — Судак и так далее, сообщал ранее директор «Крымавтотранса» Вячеслав Мартынов.