В Симферополе появился новый автобусный маршрут

«По многочисленным обращениям граждан, с 17 мая 2024 года ГУП РК “Крымтроллейбус” приступил к обслуживанию нового автобусного маршрута № 567−23 “Молодежное — Симферополь”, — говорится в ТГ-сообщении профильного ведомства.
Уточняется, что на городские и пригородные маршруты выходят новые отечественные автобусы, что стало возможным благодаря масштабному обновлению подвижного состава общественного транспорта, которое ведется под эгидой крымских властей.
Актуальное расписание движения по всем маршрутам, которые обслуживает «Крымтроллейбус», размещено на официальном сайте предприятия.
Накануне пресс-служба республиканского минтранса сообщила, что 15 новых автобусных маршрутов начали работать в Белогорском районе полуострова.
На курортный сезон в Крыму открывается более 20 сезонных маршрутов у перевозчиков: Евпатория — Межводное, Евпатория — Черноморское, Штормовое — Симферополь, Алушта — Судак, Алушта — Феодосия, Рыбачье — Ялта, Партенит — Симферополь, Керчь — Судак и так далее, сообщал ранее директор «Крымавтотранса» Вячеслав Мартынов.