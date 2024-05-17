В Кемерове движение по Кузбасскому мосту временно перекроют для ремонта

В Кемерове движение по Кузбасскому мосту будет временно полностью перекрыто для проведения ремонтных работ. Это стало известно на брифинге с представителями администрации города. Полное закрытие моста произойдёт тогда, когда начнётся восстановление асфальтового покрытия. Точные сроки пока не определены, но специалисты обещают выбрать оптимальное время для минимизации неудобств для горожан, возможно, работы будут проводиться в ночное время. Окончательные сроки ограничения движения станут известны после завершения демонтажных работ и оценки состояния конструкции моста.