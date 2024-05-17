Продажу алкоголя ограничат 25 мая и 14 июня во многих районах Беларуси

На территории Жировичского сельсовета Слонимского района алкоголь не будут продавать с 10.00 до 17.00 25 мая. Решением Слонимского райисполкома уточняется, что это касается водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов.