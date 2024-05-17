Продажу алкоголя ограничат 25 мая и 14 июня во многих районах Беларуси

Каждый район самостоятельно определяет, на какое время вводить ограничительные меры.
В Житковичском районе продажа алкоголя будет ограничена с 8.00 25 мая до 8.00 26 мая, с 8.00 31 мая до 8.00 1 июня. Аналогичное решение принято на период с 8.00 14 июня до 8.00 15 июня.
На территории Жировичского сельсовета Слонимского района алкоголь не будут продавать с 10.00 до 17.00 25 мая. Решением Слонимского райисполкома уточняется, что это касается водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов.
В Могилевском районе акция «День трезвости» пройдет 25 мая и 14 июня. Продажа алкогольных напитков будет ограничена с 0.00 до 24.00 25 мая — в связи с проведением акции «День трезвости»; с 0.00 до 24.00 14 июня — в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.
Дни трезвости в Чаусском районе пройдут также 25 мая и 14 июня. Продажа алкоголя будет ограничена с 0.00 до 24.00 25 мая и 14 июня.
Ранее решения об ограничении времени продажи алкоголя были приняты для Пинского, Дрогичинского, Каменецкого, Ивацевичского, Лельчицкого, Буда-Кошелевского, Рогачевского, Узденского и других районов Беларуси.
В решениях районных исполнительных комитетов отмечается, что ограничения не касаются розничной торговли на торговых объектах общественного питания в розлив. Они не распространяются на продажу алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.
Как сообщалось, 25 мая пойдут мероприятия «Последний звонок» для учащихся IX, XI классов учреждений общего среднего образования, 14 июня — «Выпускной вечер» с вручением аттестатов об общем среднем образовании (аттестатов об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью).