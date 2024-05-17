В Ростовской области на выходных ожидаются грозы и +23

В южных и западных районах Ростовской области с 17 по 20 мая возможны дожди с грозами. Так, на юге области в Сальске и в Песчанокопском осадки возможны в воскресенье, 19 мая. Днем на выходных воздух в южных районах прогреется до +19 +20, в ночные часы +6 +10. В субботу, 18 мая будет дуть слабый западный ветер с порывами до 5 м/c, в воскресенье он сменит свое направление на восточное, порывы будут достигать 3−5 м/c.
На западе области в Куйбышевском, Матвеево-Курганском районах, а также в Азове и в Таганроге дожди ожидаются и 18, и 19 мая, днем +21 +23, в ночные часы +12. В Азове 19 мая дождь с грозой.
В Ростове 18 и 19 мая ожидаются небольшие дожди, в воскресенье возможна гроза. Днем на выходных в донской столице воздух прогреется до +19 +22, в ночные часы +9 +11. Ветер слабый, с порывами до 5−7 м/c.
На востоке Ростовской области в Дубовском и в Волгодонском районах 18 и 19 мая осадков не ожидается, днем облачно с прояснениями +19 +21, в ночные часы +8.
На севере региона в Шолоховском и Верхнедонском районах 18 и 19 мая дождей не ожидается, будет облачно с прояснениями и +21 в дневные часы, в ночные — +5 +8.