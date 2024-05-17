В Ростовской области на выходных ожидаются грозы и +23

В южных и западных районах Ростовской области с 17 по 20 мая возможны дожди с грозами. Так, на юге области в Сальске и в Песчанокопском осадки возможны в воскресенье, 19 мая. Днем на выходных воздух в южных районах прогреется до +19 +20, в ночные часы +6 +10. В субботу, 18 мая будет дуть слабый западный ветер с порывами до 5 м/c, в воскресенье он сменит свое направление на восточное, порывы будут достигать 3−5 м/c.