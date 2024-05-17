Проезд по улице Терешковой в Иркутске закрыли до 31 мая

На улице Терешковой в Иркутске временно закрыли движение для автомобилей и общественного транспорта. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе мэрии города.
«С 17 мая до 20:00 31 мая будет ограничено движение транспорта по улице Терешковой в районе дома № 26», — рассказали АиФ-Иркутск в городской администрации.
Улицу закрыли в связи с ремонтными работами на тепловых камерах. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Также 18 мая в Иркутске закроют ещё одну улицу. Так, в субботу ограничат движение для транспорта на участке по улице Вампилова. Ещё одно ограничение коснулось проезда по улице Зверева от перекрёстка с Красноказачьей до пересечения с Красноярской. Здесь проезд откроют в конце месяца. Также из-за капитального ремонта дороги сейчас закрыт переулок Спортивный. Кроме того, работы ведутся на сетях канализации по переулку Михаила Герасимова. Проезд ограничен до начала июля.