Проезд по улице Терешковой в Иркутске закрыли до 31 мая

Также 18 мая в Иркутске закроют ещё одну улицу. Так, в субботу ограничат движение для транспорта на участке по улице Вампилова. Ещё одно ограничение коснулось проезда по улице Зверева от перекрёстка с Красноказачьей до пересечения с Красноярской. Здесь проезд откроют в конце месяца. Также из-за капитального ремонта дороги сейчас закрыт переулок Спортивный. Кроме того, работы ведутся на сетях канализации по переулку Михаила Герасимова. Проезд ограничен до начала июля.