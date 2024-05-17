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«Молот» объявил о подписании контрактов с новыми игроками

«Молот» пригласил на новый сезон двух новичков, продлил контракт с четырьмя игроками и расстался с одним хоккеистом.

Источник: БЕЛТА

Наиболее интересным выглядит подписание нападающего Дамира Рахимуллина. Он является воспитанником пермской школы хоккея. В сезоне-2016/2017 провел первые игры в Континентальной хоккейной лиге в составе «Лады». Также в рамках КХЛ выступал за «Сочи». Во Всероссийской хоккейной лиге 25-летний форвард выступал в составе «Тамбова», «Металлурга», «Рубина».

Прошедший сезон Дамир Рахимуллин провел в ханты-мансийской «Югре», сыграл 69 матчей, в которых набрал 16 (7+9) баллов по системе «гол + пас» при показателе полезности «+5».

Состав «Молота» пополнил также защитник Дмитрий Юшкевич. В карьера хоккеиста — выступления за тюменский «Рубин», ханты-мансийскую «Югру», столичную «Звезду», питерское «Динамо» и «Омские Крылья».

Предложение продлить контракты получили и дали согласие четыре игрока «Молота». Это нападающий Игорь Зенчиков, выступавший за Пермь четыре сезона, молодой воспитанник пермского хоккея Дмитрий Аржанов, защитник Роман Романов и нападающий Кирилл Казаков.

В связи с истечением срока контракта «Молот» покидает нападающий Иван Ларичев. За пермскую команду 28-летний форвард провел 45 матчей, в которых набрал 30 (14+16) баллов за результативность.

Пока вакантной остается должность главного тренера команды. Бывший наставник Павел Зубов, руководивший игрой «Молота» в чемпионском сезоне, трудоустроился в клуб КХЛ «Лада» из Тольятти.

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