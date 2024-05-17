«Молот» объявил о подписании контрактов с новыми игроками

Наиболее интересным выглядит подписание нападающего Дамира Рахимуллина. Он является воспитанником пермской школы хоккея. В сезоне-2016/2017 провел первые игры в Континентальной хоккейной лиге в составе «Лады». Также в рамках КХЛ выступал за «Сочи». Во Всероссийской хоккейной лиге 25-летний форвард выступал в составе «Тамбова», «Металлурга», «Рубина».
Прошедший сезон Дамир Рахимуллин провел в ханты-мансийской «Югре», сыграл 69 матчей, в которых набрал 16 (7+9) баллов по системе «гол + пас» при показателе полезности «+5».
Предложение продлить контракты получили и дали согласие четыре игрока «Молота». Это нападающий Игорь Зенчиков, выступавший за Пермь четыре сезона, молодой воспитанник пермского хоккея Дмитрий Аржанов, защитник Роман Романов и нападающий Кирилл Казаков.
В связи с истечением срока контракта «Молот» покидает нападающий Иван Ларичев. За пермскую команду 28-летний форвард провел 45 матчей, в которых набрал 30 (14+16) баллов за результативность.
Пока вакантной остается должность главного тренера команды. Бывший наставник Павел Зубов, руководивший игрой «Молота» в чемпионском сезоне, трудоустроился в клуб КХЛ «Лада» из Тольятти.