«Молот» объявил о подписании контрактов с новыми игроками

Наиболее интересным выглядит подписание нападающего Дамира Рахимуллина. Он является воспитанником пермской школы хоккея. В сезоне-2016/2017 провел первые игры в Континентальной хоккейной лиге в составе «Лады». Также в рамках КХЛ выступал за «Сочи». Во Всероссийской хоккейной лиге 25-летний форвард выступал в составе «Тамбова», «Металлурга», «Рубина».