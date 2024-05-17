В Челябинской области раньше положенного цветет черника

Кусты дикорастущей ягоды, уже покрытые соцветиями, заметили на территории национального парка «Таганай».
Его представители отметили, что черника в этом году снова начала цвести раньше среднемноголетнего срока. В нацпарке предположили, что ягода «ожила» из-за возвращения тепла в Челябинскую область. Однако в этом году цветение этого лесного лакомства произошло практически на неделю позже, чем в 2023 году. Тогда она начала готовится к созреванию уже 10 мая.
В пресс-службе нацпарка «Таганай» добавили, что чернику любят многие обитатели лесов. Это, конечно же, птицы. Но среди поклонников этой ягоды есть белки, лисицы и даже волки, лоси и медведи. Интересно, что после набега косолапых на черничные кусты ягод на них можно уже не искать. Точнее там можно найти только отжатые шкурки. Дело в том, что мишки привыкли просто обсасывать их, выживая весь сок из черники.
Но не только медведи имеют привычку есть чернику странным способом. Например, рябчики вовсе не дожидаются ее созревания, а склевывают едва набухшие почки и зеленые плоды, не оставляя после себя ни грамма ягод вовсе.