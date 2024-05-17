В Челябинской области раньше положенного цветет черника

В пресс-службе нацпарка «Таганай» добавили, что чернику любят многие обитатели лесов. Это, конечно же, птицы. Но среди поклонников этой ягоды есть белки, лисицы и даже волки, лоси и медведи. Интересно, что после набега косолапых на черничные кусты ягод на них можно уже не искать. Точнее там можно найти только отжатые шкурки. Дело в том, что мишки привыкли просто обсасывать их, выживая весь сок из черники.