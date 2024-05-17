Во Владивостоке за лето отремонтируют сразу четыре надземных перехода

По сообщению пресс-службы мэрии, подать заявку на участие в аукционе подрядчики могут до 24 мая. Во время комплексного ремонта рабочим предстоит отремонтировать лестничные марши, переложить брусчатку, привести в порядок ограждения, а также забетонировать площадки. В списке на ремонт: переход, расположенный между домами № 98 и 61 на улице Некрасовской, надземный объект на проспекте Красного Знамени, 65б и 78, виадуки на Новоивановской, 3а, а также возле библиотеки Максима Горького, на Некрасовской, 59а. Все работы необходимо закончить за лето.