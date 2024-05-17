Во Владивостоке за лето отремонтируют сразу четыре надземных перехода

Управление дорог администрации Владивостока объявило аукцион на поиск компании-подрядчика, которая отремонтирует сразу несколько надземных переходов в городе. Речь идет о четырех объектах в разных районах, их необходимо привести в порядок до конца лета. Подробнее о предстоящей работе — в материале «КП — Владивосток».
По сообщению пресс-службы мэрии, подать заявку на участие в аукционе подрядчики могут до 24 мая. Во время комплексного ремонта рабочим предстоит отремонтировать лестничные марши, переложить брусчатку, привести в порядок ограждения, а также забетонировать площадки. В списке на ремонт: переход, расположенный между домами № 98 и 61 на улице Некрасовской, надземный объект на проспекте Красного Знамени, 65б и 78, виадуки на Новоивановской, 3а, а также возле библиотеки Максима Горького, на Некрасовской, 59а. Все работы необходимо закончить за лето.
Стоит отметить, что в прошлом году мэрия привлекла подрядчиков для ремонта трех виадуков. Специалисты привели в порядок надземные переходы в пригороде — на остановках «13-й км», «14-й км», а также Баляева, 60. Обслуживанием объектов ежедневно занимаются сотрудники муниципальных компаний. Переходы моют, убирают с поверхности объявления и граффити.
Как ранее писала «КП — Владивосток», в городе во всю идет ремонт дворов, дорог и общественных пространств. Пока позволяет погода бригады трудятся на разных объектах, иногда даже в круглосуточном режиме. Речь об асфальтировании участков, чтобы не мешать движению и не создавать пробки дорожники выходят в ночные смены.