Сергей Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ

В их числе 67 983 выпускника 2024 года, а также 17 136 участников других категорий, среди которых выпускники прошлых лет — 14 457 человек, не прошедшие ГИА-11 в предыдущие годы — 160 человек, обучавшиеся по программам среднего профессионального образования — 2489 человек, а также обучавшиеся в иностранных образовательных организациях — 30 человек. Кроме того, для участия в ЕГЭ зарегистрировались 2392 учащихся 10-х классов, которые завершили освоение программы по учебному предмету.