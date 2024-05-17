Сергей Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ

В их числе 67 983 выпускника 2024 года, а также 17 136 участников других категорий, среди которых выпускники прошлых лет — 14 457 человек, не прошедшие ГИА-11 в предыдущие годы — 160 человек, обучавшиеся по программам среднего профессионального образования — 2489 человек, а также обучавшиеся в иностранных образовательных организациях — 30 человек. Кроме того, для участия в ЕГЭ зарегистрировались 2392 учащихся 10-х классов, которые завершили освоение программы по учебному предмету.
«Мы создали все условия для того, чтобы ребята спокойно и комфортно прошли этот этап. На базе школ будет работать 362 пункта проведения экзамена для одиннадцатиклассников и 487 — для девятиклассников. Аудитории на ЕГЭ оборудованы системами видеонаблюдения. Контролировать процедуру планируют в том числе общественные наблюдатели», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.
Среди предметов по выбору 44 процента участников предпочли обществознание, 30 процентов — английский язык, 25 процентов — информатику, 15 процентов — биологию, 14 процентов — физику, по 11 процентов — историю, литературу и химию, а три процента — географию. Иностранные языки (кроме английского) выбрали 1,2 процента учащихся.
По поручению Президента России в 2024 году выпускникам впервые предложат пересдать ЕГЭ по одному из учебных предметов на выбор. Это можно будет сделать в основной период проведения экзаменов — 4 и 5 июля. В таком случае предыдущий результат ЕГЭ по пересдаваемому предмету аннулируется.
Для участия в государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (ГИА-9, или основной государственный экзамен (ОГЭ)) в 2024 году зарегистрировались 109 939 девятиклассников.
Продолжается поэтапная цифровизация процедуры проведения ОГЭ. В этом году экзамены по информатике, географии, иностранным языкам и физике пройдут за компьютером. Выпускники, сдающие географию и иностранные языки, смогут по желанию выполнять задания с развернутым ответом на бумажных бланках, а развернутая часть экзамена по физике выполняется только так.
Во время сдачи ОГЭ в компьютерной форме выпускникам разрешат пользоваться географическими атласами, линейками и непрограммируемыми калькуляторами. Экзамен пройдет на отечественном программном обеспечении.
Организация работы пунктов проведения экзаменов
Для проведения ЕГЭ будет работать 362 пункта проведения экзаменов (ППЭ), созданных на базе образовательных организаций в каждом районе города. Кроме того, для учащихся, находящихся на лечении, в московских больницах организуют шесть ППЭ.
Для проведения ОГЭ будет организовано 487 ППЭ на базе образовательных организаций и девять пунктов — в детских медицинских учреждениях. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут принять участие в ЕГЭ и ОГЭ в школах или медицинских организациях, прием экзаменов планируется провести на дому.
Особое внимание уделяется созданию комфортных условий итоговой аттестации для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которая будет проводиться с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В 2024 году для участия в ГИА зарегистрировались 3682 ребенка с ОВЗ, из них для прохождения ОГЭ — 2555 человек, а ЕГЭ — 1127 человек.
Подготовка к экзаменам
Начиная с января в школах проходят практикумы по подготовке к ЕГЭ. Выпускники занимаются в группах вместе со сверстниками со схожим уровнем знаний. Таких уровней всего три. Занятия ведут учителя, чьи ученики стабильно показывают высокие результаты на ЕГЭ и успешно поступают в вузы.
Впервые новый формат подготовки к выпускным экзаменам протестировали в 2023-м в 400 школах. В этом году их количество увеличилось до 450.
Кроме того, для подготовки к успешной сдаче экзаменов учащиеся московских школ могут посещать занятия, которые ведут специалисты, готовящие победителей олимпиад. Занятия проходят на базе Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки.
Также все желающие приняли участие в тренировочных экзаменах по общеобразовательным предметам в формате ОГЭ и единых городских контрольных работ.
Дополнительные возможности для самостоятельной подготовки школьников предоставляют ресурсы «Московской электронной школы», например сервис «Экзамены» в электронном дневнике. Здесь опубликовано большое количество материалов, подборки видеоуроков и видеоразборов заданий ЕГЭ от лучших учителей столицы, советы по управлению эмоциями и временем, тесты с автопроверкой, интерактивные приложения с алгоритмом выполнения заданий и рекомендации по заполнению бланков.
Уникальной частью нового формата подготовки к экзаменам стала программа психологической поддержки для выпускников и их родителей. Ее ключевой элемент — цикл открытых лекций известных специалистов в области психологии на крупных городских площадках, который начался 14 мая.
На официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы публикуются актуальные сведения и документы для участников экзаменов и организаторов. Вопросы, связанные с проведением ГИА в столице, можно задать по телефону информационно-консультационного центра:
Контроль проведения экзаменационных процедур
В целях обеспечения контроля сдачи экзаменов все ППЭ, используемые для проведения ГИА-11, оборудованы системами видеонаблюдения.
В дни проведения экзаменов будет организовано медицинское сопровождение (более 700 медработников), а также дежурство сотрудников Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве и частных охранных организаций.
Как и в прошлые годы, к контролю проведения экзаменов привлекут общественных наблюдателей — родителей выпускников, представителей общественных организаций и студентов вузов.
Правительство Москвы создает выпускникам максимально благоприятные возможности для успешной сдачи экзаменов, поступления в вузы и другие учебные заведения.