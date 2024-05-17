Уезжают навсегда чаще, рожают меньше: На всю Молдову за год на свет появились всего 24 тысячи детей

В Молдове в 2023 году родились 24 тысячи детей. Этот показатель на 11% меньше в сравнении с 2022 годом, сообщает Национальное бюро статистики.
Из числа живорожденных детей 50,9% — мальчики. Соотношении полов составило 104 мальчика на 100 девочек. Доля детей, рождённых в браке, — 81,6%, а каждый пятый ребёнок родился вне брака, пишет ipn.md.
Почти десять тысяч или 41,1% детей родились в городах. Доля семей с четырьмя и более детьми была выше в сельской местности.
В городской среде чаще всего рожали женщины в возрасте от 25 до 34 лет, а в сельской — от 20 до 29 лет. Показатель ранних родов в возрасте 15−19 лет в 2023 году составил 21,1 новорожденных на 1000 женщин.