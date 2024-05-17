Когда отключат горячую воду в Красноярске?

Отопительный период завершился на неделю раньше, чем в прошлом году, — тогда отопление отключили 19 мая. По информации мэрии, сезон прошёл без крупных аварий и серьёзных инцидентов. Более того, он получился самым коротким за последние пять лет — 231 день.
Первые отключения горячей воды в Красноярске пройдут с 20 по 29 мая. Об этом предупреждают энергетики. Отключения коснутся людей, проживающих в контуре ТЭЦ-1, — это посёлок Берёзовка, Ленинский и Кировский район Красноярска. Также частично без воды останутся жители Взлётки, Зелёной Рощи и Северного в Советском районе, Водников в Свердловском районе.
Энергетики напоминают, что отключение горячей воды необходимо, чтобы подготовить теплосети к следующей зиме. Также во время отключения будут проходить ремонт и гидравлические испытания труб.