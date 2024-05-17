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Главные новости 17 мая

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином
Одной из тем вечерних переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина стало развитие двустороннего сотрудничества.

СМИ: Шойгу не хотели пускать на переговоры Путина и Си Цзиньпина
Бывший глава Минобороны был вынужден ждать у входа, пока заминку в документах исправляли.

За ночь над регионами РФ сбили и перехватили 102 беспилотника
Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 51 БПЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области.

Чемезов отметил проблемы с рентабельностью в Ростехе
Глава корпорации отметил, что Ростех на 80% обеспечивает потребности армии в вооружении, которое задействовано в СВО.

Правозащитник сообщил об отъезде из России бежавшей от семьи чеченской девушки
19-летняя чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая от семьи из-за морального и физического насилия, покинула территорию России.