Главные новости 17 мая

Путин рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином

Одной из тем вечерних переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина стало развитие двустороннего сотрудничества.



СМИ: Шойгу не хотели пускать на переговоры Путина и Си Цзиньпина

Бывший глава Минобороны был вынужден ждать у входа, пока заминку в документах исправляли.



За ночь над регионами РФ сбили и перехватили 102 беспилотника

Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 51 БПЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области.



Чемезов отметил проблемы с рентабельностью в Ростехе

Глава корпорации отметил, что Ростех на 80% обеспечивает потребности армии в вооружении, которое задействовано в СВО.



Правозащитник сообщил об отъезде из России бежавшей от семьи чеченской девушки

19-летняя чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая от семьи из-за морального и физического насилия, покинула территорию России.