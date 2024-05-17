Новая школа в Лебяжьем откроется к началу учебного года

На данном этапе на объекте завершены устройство подпорных стенок, монтаж ограждения и установка противошумовых экранов. Практически смонтированы осветительные мачты. Фасад уже окрашен в яркие цвета, лишь на некоторых его частях требуется нанести финишный слой.
Со стройплощадки вывозят строительный мусор и технику. Рабочие приступили к благоустройству территории, укладке тротуарной плитки и озеленению. В ближайшее время на площадке начнут установку малых архитектурных форм и укладку специального покрытия на беговых дорожках и в спортивных зонах.
Что же внутри будущего учебного заведения?
Два учебных блока на 95% укомплектованы мебелью, которая уже ожидает ребят.
В двух спортивных залах выполнена чистовая отделка стен и потолка, а в большом уже начали укладывать напольное покрытие из бруса. Чаши бассейна облицованы плиткой.
В ближайшие дни начнется монтаж оборудования в пищеблоке.
В подвальной части школы, где разместятся гардеробные и тир, завершается чистовая отделка помещений.