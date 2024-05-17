Новая школа в Лебяжьем откроется к началу учебного года

Со стройплощадки вывозят строительный мусор и технику. Рабочие приступили к благоустройству территории, укладке тротуарной плитки и озеленению. В ближайшее время на площадке начнут установку малых архитектурных форм и укладку специального покрытия на беговых дорожках и в спортивных зонах.