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Новая школа в Лебяжьем откроется к началу учебного года

Школа, строящаяся в жилом районе Лебяжий, будет введена в эксплуатацию к началу учебного года. Строительные работы уже на финишной прямой, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на «Минскстрой».

Источник: Telegram-канал «ГПО «Минскстрой»

На данном этапе на объекте завершены устройство подпорных стенок, монтаж ограждения и установка противошумовых экранов. Практически смонтированы осветительные мачты. Фасад уже окрашен в яркие цвета, лишь на некоторых его частях требуется нанести финишный слой.

Со стройплощадки вывозят строительный мусор и технику. Рабочие приступили к благоустройству территории, укладке тротуарной плитки и озеленению. В ближайшее время на площадке начнут установку малых архитектурных форм и укладку специального покрытия на беговых дорожках и в спортивных зонах.

Что же внутри будущего учебного заведения?

Два учебных блока на 95% укомплектованы мебелью, которая уже ожидает ребят.

В двух спортивных залах выполнена чистовая отделка стен и потолка, а в большом уже начали укладывать напольное покрытие из бруса. Чаши бассейна облицованы плиткой.

В ближайшие дни начнется монтаж оборудования в пищеблоке.

В подвальной части школы, где разместятся гардеробные и тир, завершается чистовая отделка помещений.

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